Grêmio vai ter Anderson na estréia O meia Anderson deverá voltar ao Grêmio no jogo contra o Náutico, neste sábado, em Porto Alegre (RS), pela rodada de abertura do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta quarta-feira, Anderson retomou os treinamentos com bola, após sessões de fisioterapia no início da semana. O jogador lesionou o tornozelo direito jogando pela seleção brasileira na final do Mundial Sub-17, no dia 2 de outubro, no Peru.