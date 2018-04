Grêmio vence, mas leva gol e Juventude vai à final do Gaúcho

O Grêmio venceu o Juventude por 3 a 1 neste domingo, em casa, mas o resultado não foi suficiente para garantir um lugar na decisão do Campeonato Gaúcho. Por causa do gol sofrido em seus domínios, o time tricolor está eliminado. O time de Caxias do Sul, que havia vencido o jogo de ida por 2 a 0, fará a final com o Inter, que no sábado derrotou o São José por 1 a 0, também fora de casa, para ir à decisão.

A eliminação aumenta para seis anos o jejum de conquistas do Grêmio no Campeonato Gaúcho. O primeiro jogo da decisão acontecerá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e a volta está marcada para o Beira-Rio. A Federação Gaúcha ainda não divulgou a data das partidas. Debaixo de chuva, o Grêmio começou pressionando e conseguiu abrir o placar logo aos três minutos, com Walace. O volante recebeu de Luan e mandou uma bomba no ângulo. A pressão anfitriã seguiu na etapa inicial, mas faltava tranquilidade nas finalizações.

No segundo tempo, o Grêmio ampliou novamente no começo, no primeiro minuto. Giuliano recebeu passe de Douglas, invadiu a área, driblou Klaus e bateu cruzado. O Juventude deu a saída de bola, foi para cima e conseguiu o empate. Roberson avançou até a entrada da área, chutou, a bola desviou nas costas de Bressan e enganou o goleiro Marcelo Grohe. O equatoriano Miller Bolaños entrou no lugar de Bobô para dar mais movimentação ao setor ofensivo do Grêmio e deu resultado. Aos 12 minutos, após bate e rebate na área, a bola sobrou para o atacante, que mandou para as redes. A torcida foi à loucura na Arena, e a equipe foi com tudo para cima do adversário.

Douglas teve duas boas chances de garantir a classificação. Na primeira, Elias fez boa defesa. Na outra, arriscou de longe e acertou o travessão. Luan também chutou com perigo. Henrique Almeida entrou, o Grêmio foi para o tudo ou nada. O centroavante perdeu boa oportunidade aos 39 e essa foi a última boa chance de gol. Apesar da eliminação, os torcedores do Grêmio apoiaram os jogadores após apito final já de olho no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, quarta-feira, na Arena Grêmio, contra o Rosario Central, da Argentina.