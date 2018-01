Grêmio vence a primeira pela Série B Com um gol contra de Marcos Basílio, aos 47 minutos do segundo tempo, o Grêmio venceu o Avaí, por 4 a 3, nesta sexta-feira à noite, em Porto Alegre (RS), conseguindo sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Agora, com três pontos, o time gaúcho ocupa a nona posição. O Avaí que tinha vencido em casa o Ceará por 2 a 0, permanece com três pontos, em sexto lugar. Punido pelo STJD devido incidentes no ano passado, o tricolor se viu numa situação curiosa ao jogar no Estádio Beira Rio, do rival Internacional, e de portões fechados. O garoto Anderson, de 17 anos, abriu o placar para os gaúchos aos sete minutos com um chute de longa distância. Mas os catarinenses empataram quase em seguida, aos 12 minutos, com Fábio Oliveira. O grandalhão Somália recolocou o Grêmio na frente dois minutos depois. O terceiro gol foi anotado por Pedrinho, de falta, aos nove minutos do segundo tempo. O time catarinense diminuiu aos 31 minutos, com Pedro Paulo, cobrando falta, e na pressão chegou ao empate com Léo Mineiro, aos 36. Tudo parecia caminhar igual até os acréscimos quando saiu o gol contra que decidiu a sorte do jogo. Na terceira rodada, dia 7, o Grêmio vai de novo atuar em Porto Alegre (RS), agora contra o Ituano. O Avaí, no mesmo dia, receberá em Florianópolis (SC) o Caxias. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Brasileiro 2005 - Série B.