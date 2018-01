Grêmio vence Avaí com dois gols no final O torcedor gremista ficou com o grito de gol preso na garganta até os 35 minutos do segundo tempo. Depois de muita pressão, o Grêmio conseguiu marcar dois gols no final e venceu o Avaí por 2 a 0, neste sábado à tarde, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS), pela segunda rodada da segunda fase da Série B do Brasileiro. A vítória deixou o Grêmio na segunda colocação do grupo A, com os mesmos seis pontos do Santa Cruz, que venceu o Santo André por 3 a 0, também neste sábado, em Recife - o time pernambucano leva vantagem no saldo de gols (5 a 3). Esta foi a segunda derrota do Avaí, que na próxima rodada vai receber o Santo André, em Florianópolis (SC). O Grêmio atuará, de novo em casa, diante do Santa Cruz. "Merecemos a vitória pela disposição. Foi um jogo difícil, mas a vitória foi justa", resumiu o técnico Mano Menezes. Contando com o apoio da sua torcida, o Grêmio tentou liquidar o jogo logo no seu início. Quase conseguiu aos sete minutos, quando Samuel entrou na área e chutou forte, mas a bola explodiu no travessão. Aos 43 minutos, Ricardinho arriscou de longe e acertou a quina do travessão. No segundo tempo a pressão foi mantida, mas o Grêmio pouco finalizava. Até aos 35 minutos, quando Ricardinho foi lançado na área, fez o giro no zagueiro e bateu de direita. Dois minutos depois, Patrício fez o cruzamento no alto e na dividida entre Pedro Júnior, atacante do Grêmio, e Pedro Paulo, zagueiro do Avaí, o próprio catarinense mandou contra suas redes. A sorte do jogo estava decidida. "Nós dois subimos, mas ele mandou a bola contra mesmo", confirmou o atacante gremista.