Grêmio vence Caxias e garante título da Chave 2 do Gaúcho O Grêmio, com time misto, venceu o Caxias por 3 a 1 neste domingo em Caxias do Sul e, com o resultado, garantiu o título antecipado do Grupo 2 na primeira fase com 34 pontos ganhos, além de manter a invencibilidade na competição em 12 jogos disputados. O Caxias, com 17, é o quarto colocado. O primeiro tempo começou movimentado: aos 13 e 15 minutos o Caxias chutou duas bolas no travessão de Saja, com William e Zé Roberto. Foi o Grêmio, no entanto, em sua única conclusão, que fez 1 a 0 com Everton, aos 30 minutos após saída errada de bola da zaga do Caxias. O Caxias voltou com uma formação mais ofensiva no segundo tempo, mas quem fez o gol novamente foi o Grêmio. Aos cinco minutos o zagueiro Pereira marcou 2 a 0, após cobrança de falta de Patrício. Aos 18, num pênalti mal marcado por Leonardo Gaciba, Patrício ampliou para 3 a 0 e, também de pênalti, aos 33, Zé Roberto descontou para o Caxias. Outros jogos deste domingo:Guarani-VA 1 x 2 São Luiz e 15 Novembro 0 x 2 São José-PA.