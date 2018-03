Grêmio vence com 2 de Luan, classifica e reencontra o Inter nas quartas do Gaúcho

Internacional e Grêmio fizeram, neste domingo o clássico Gre-Nal de número 413, no Beira-Rio. E mesmo fora de casa, a equipe comandada por Renato Gaúcho foi melhor desde os primeiros minutos, venceu por 2 a 1, e carimbou a classificação. Luan fez os dois gols da equipe visitante, enquanto Rodrigo Dourado diminuiu. A partida foi válida pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho, que foi adiada por conta do carnaval.

+ TEMPO REAL - Confira os lances da partida

+ Leia mais notícias sobre o Grêmio

+ Leia mais notícias sobre o Internacional

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Gaúcho

Com o resultado, o Internacional terminou a etapa inicial na terceira colocação, com 18 pontos, enquanto o Grêmio chegou aos 16 e subiu para o sexto lugar. Curiosamente, os times se encontrarão nas quartas de final. Por ter feito a melhor campanha em relação ao seu rival, o time colorado fará o segundo jogo no Beira-Rio.

O clássico foi marcado pela estreia do árbitro de vídeo no futebol gaúcho. A Federação Gaúcha de Futebol desembolsou cerca de R$ 30 mil para contar com o auxílio da tecnologia.

O JOGO

A partida esquentou antes mesmo do apito inicial. Na hora do "cara ou coroa" tradicional, Maicon e D'Alessandro discutiram e foram separados pelos árbitros. Com a bola rolando, o Grêmio foi quem tomou a iniciativa no primeiro tempo e sufocou o Internacional nos minutos iniciais.

E a pressão deu resultado. Aos 24 minutos, Cortez cruzou para Luan. O atacante, livre, completou para o gol e abriu o placar a favor do Grêmio. A equipe do técnico Renato Gaúcho ampliou a vantagem logo em seguida. Aos 26, Everton avançou pela esquerda e foi derrubado dentro da área pelo zagueiro Victor Cuesta. Luan foi para a bola, bateu no canto direito de Marcelo Lomba e fez o segundo dele e do Grêmio no jogo.

Na volta do intervalo, o Internacional estava mais ligado na partida. Logo aos três minutos, após escanteio cobrado por D'Alessandro, Rodrigo Dourado subiu e, de cabeça, diminuiu para a equipe.

Aos 24 minutos, um fato incomum chamou a atenção de todos na partida. Com uma lesão muscular na panturrilha, o árbitro Jean Pierre precisou ser substituído. Jonathan Pinheiro entrou no seu lugar.

E o árbitro acabou entrando em uma "fogueira". Nos minutos finais, a partida ficou ainda mais tensa, com jogadores das duas equipes se estranhando. O técnico do Inter, Odair Hellmann, acabou sendo expulso de campo e o árbitro deu 12 minutos de acréscimos para compensar o tempo de bola parada pelas discussões e confusão. Em campo, o Grêmio foi melhor e segurou a pressão da equipe colorada e garantiu a vitória.