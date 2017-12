Grêmio vence com 3 gols de Christian Com uma grande atuação de Christian, que marcou três gols, o Grêmio venceu o São Gabriel por 5 a 3, neste domingo, pela segunda rodada rodada do Campeonato Gaúcho. Com a vitória, o time assumiu a liderança do grupo 1, com seis pontos ganhos, enquanto o São Gabriel é o lanterna da chave 2, com nenhum ponto marcado. O Grêmio começou arrasador e, logos aos sete minutos Rico fez 1 a 0. Aos 21, Christian ampliou para 2 a 0, após jogada de Fábio Pinto. Logo depois, o São Gabriel acertou a marcação e conseguiu o empate ainda na primeira etapa: Ale Menezes, de pênalti, aos 28, e Alex, aos 33, após falha de Tiago Prado, fizeram os gols. Veio o segundo tempo e, aos 7 minutos, Márcio virou o placar para o São Gabriel, em conclusão de fora da área, sem chances para o goleiro Andrey. O Grêmio não se abateu e, aos 23, Christian empatou, de cabeça. Logo depois do gol, Rodrigo Almeida foi expulso e o Grêmio, com um jogador a mais, foi para cima do adversário. E aí, mais uma vez brilhou a estrela de Christian, que fez 4 a 3. Aos 47 minutos, após pênalti sofrido por Marcelinho, George fez 5 a 3 e definiu o placar. Nos outros jogos da rodada do Gaúcho, Glória e Juventude empataram em 0 x 0 e o Caxias venceu o 15 de Novembro por 1 a 0. Nesta segunda-feira, jogam Inter e Santa Cruz.