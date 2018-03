Grêmio vence Coritiba de virada O Grêmio venceu o Coritiba por 3 a 1, de virada, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. A equipe gaúcha pode perder por até um gol de diferença no próximo jogo, dia 6, na capital paranaense, que mesmo assim conquistará uma das vagas na final da competição. Mesmo fora de casa, o Coritiba saiu na frente, com um belo gol de Anderson, cobrando uma falta de longa distância. Ainda no primeiro tempo, o Grêmio conseguiu empatar com um gol do atacante Warley. No início do segundo tempo, aos 5 minutos, Zinho colocou o Grêmio em vantagem, marcando através de uma cobrança de pênalti. Aos 36 minutos, Anderson Lima ampliou a vantagem para o Grêmio, cobrando uma falta com perfeição, perto da entrada da área. O time paranaense ainda teve oportunidade de tentar diminuir a diferença com a cobrança de uma falta, nos acréscimos, mas Mabília perdeu a chance.