Grêmio vence e conquista o bicampeão do Brasileiro sub-20

O Grêmio venceu o Atlético-MG por 1 a 0, nesta terça-feira, no Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre, e se sagrou bicampeão do Campeonato Brasileiro sub-20. Campeã do torneio também em 2008, a equipe gaúcha garantiu a vitória com um gol do meia Alex, aos 31 minutos do primeiro tempo.

O triunfo desta terça-feira foi o segundo do Grêmio sobre o Atlético-MG nesta edição da competição. Na primeira fase, os gremistas já haviam batido o rival por 2 a 1.

Apesar da vitória ser a segunda sobre o adversário só nesta edição do torneio, o título teve sabor de revanche para o Grêmio, já que o time foi batido pelo Atlético-MG nas semifinais da última Taça BH de Futebol Júnior, em julho passado. Na ocasião, a equipe do Sul foi eliminada na disputa por pênaltis.

Horas antes da decisão entre gremistas e atleticanos, Fluminense e Internacional jogaram na disputa pelo terceiro lugar. E a equipe carioca levou a melhor ao vencer por 2 a 1. Nas semifinais, o clube do Rio foi eliminado pelo Atlético-MG, nos pênaltis, da mesma forma que o Grêmio superou o rival gaúcho.

Essa foi a quarta edição do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Internacional foi o campeão da primeira, em 2006, quando goleou o Grêmio por 4 a 0 na decisão. No ano seguinte, o Cruzeiro conquistou o título ao bater o Inter por 1 a 0. No ano passado, os gremistas levaram o seu primeiro troféu da competição ao superar o Sport por 2 a 1 na final.