Grêmio vence Figueirense e acaba com jejum Depois de 62 dias e 11 jogos de jejum, o Grêmio conseguiu voltar a vencer uma partida pelo campeonato brasileiro neste sábado, quando fez 3 a 1 no Figueirense, em Porto Alegre. Os 18,7 mil gremistas que foram ao Olímpico cantaram "olé" nos minutos finais e festejaram o resultado. Mas a situação do clube ainda é muito delicada. Com 29 pontos, o Grêmio segue na lanterna e precisa de duas rodadas de resultados favoráveis para alcançar o antepenúltimo, o Fluminense, que tem 33 pontos. Apesar do resultado favorável, o Grêmio não teve vida fácil durante o jogo e diversas vezes viu sua defesa envolvida pelas jogadas de boa técnica e alta velocidade do ala Triguinho e do atacante Fernandinho. Mas o tricolor também teve jogadores inspirados, decisivos na construção de seus gols. A começar por Bruno, que recuperou diversas bolas ainda no campo de ataque e acionou com precisão os atacantes Cláudio Pitbull e Christian, ambos de boa movimentação e decididos a tentar o chute a gol de qualquer distância. A fórmula gremista começou a dar certo aos 26 minutos, quando Cláudio Pitbull sofreu falta de Jeovânio. Na cobrança, Anderson Lima rolou a bola para Gilberto acertar um chute violento e fazer 1 a 0. No final do primeiro tempo Fernandinho levou pânico à defesa gremista acertando um chute na trave e, na seqüência da jogada, empatando o jogo ao empurrar para as redes uma bola cruzada por William. Antes de cair no desespero vivido nos últimos jogos em situações semelhantes, o Grêmio teve tempo de ficar novamente em vantagem. Aos 45 minutos Anderson Lima cobrou escanteio, Adriano cabeceou e Christian, também de cabeça, conseguiu desviar do goleiro para fazer 2 a 1. No segundo tempo o Grêmio não criou tantas jogadas de ataque como no primeiro, talvez porque Bruno e Christian cansaram e acabaram substituídos. Mesmo assim, Christian poderia ter ampliado o placar aos seis minutos. O terceiro gol foi marcado por Anderson Lima, aos 23 minutos, cobrando pênalti sofrido por Élton. O Figueirense não se entregou. A dupla Triguinho e Fernandinho seguiu preocupando a defesa tricolor. Aos 45 minutos, Triguinho chegou a acertar um chute na trave. Os gremistas acreditam que desta vez a sorte esteve ao lado deles.