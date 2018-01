Grêmio vence Figueirense e continua na briga pelo título

O Orlando Scarpelli é a casa do Grêmio. No estádio do Figueirense, em Florianópolis (SC), o time gaúcho não pede há oito anos. Na noite desta quinta-feira a vitória foi por 2 a 0, com gols de Bobô e Pedro Rocha. O triunfo colocou a equipe de Roger Machado na terceira colocação, com 41 pontos, a apenas um do Atlético-MG. O Figueirense permaneceu em 14.º, com 26.

Após dois empates sem gols consecutivos, o Grêmio não perdeu tempo. Logo aos 6 minutos de partida, Maxi Rodríguez levantou na área e Bobô meteu de peixinho para as redes, marcando seu primeiro gol com a camisa tricolor. A partir daí só deu Figueirense, com sete finalizações só na primeira etapa. Na melhor oportunidade, aos 41 minutos, Clayton dominou pela esquerda, ajeitou para a perna direita e bateu colocado quase acertando o alvo.

O técnico Renê Simões queria manter os 100% de aproveitamento, depois de vencer as três partidas sob o comando do clube alvinegro. O time foi para cima na volta do intervalo e quase chegou ao gol com Rafael Bastos. O meia recebeu na área aos 7 minutos, cortou a marcação, mas jogou pra fora. Cinco minutos depois, Marcão recebeu presente da defesa gremista e tocou para o gol livre. O zagueiro Bressan se recuperou e tirou a bola em cima da linha, de carrinho.

Mais perto do primeiro gol, o Figueirense sofreu o segundo gol gremista aos 32 minutos. Pedro Rocha tabelou com Walace, usou Bobô como pivô para receber na frente e tocar na saída de Alex Muralha. Foi o golpe final na reação alvinegra.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para fugir da zona de rebaixamento, o Figueirense tem confronto direto no próximo domingo, em partida no Mineirão contra o Cruzeiro, a partir das 11h. O Grêmio joga mais tarde, às 16h, contra o Goiás. Jogo na Arena do Grêmio.

FICHA TÉCNICA:

FIGUEIRENSE: Alex Muralha; Leandro Silva, Bruno Alves, Thiago Heleno, Marquinhos Pedroso; Dener, Paulo Roberto (João Vitor), Fabinho, Rafael Bastos (Alemão); Dudu (Marcão) e Clayton. Técnico - René Simões.

GRÊMIO:Tiago; Rafael Galhardo, Pedro Geromel, Bressan; Marcelo Oliveira, Walace, Edinho, Giuliano, Maxi Rodríguez (William Schuster); Bobô (Vitinho), Fernandinho (Pedro Rocha). Técnico - Roger Machado.

GOLS: Bobô, aos 6 minutos do primeiro tempo; Pedro Rocha, aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO: Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS: Dener, João Vitor, Leandro Silva, Thiago Heleno (Figueirense); Rafael Galhardo, Bressan, Edinho (Grêmio).

PÚBLICO E RENDA: Não disponíveis.

LOCAL: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).