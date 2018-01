Grêmio vence Inter e fatura 1º turno Num Gre-Nal sensacional, o Grêmio venceu o Inter por 4 a 2 neste domingo e conquistou o título do primeiro turno do Octogonal final do Gauchão, com uma rodada de antecipação. Com isso, chegou aos 16 pontos e já tem vaga garantida na final da competição. Com muita determinação e vibração em todos os setores do campo, o Grêmio dominou todo o primeiro tempo. Bem postado em campo, anulou as principais jogadas ofensivas do Inter, onde Fábio Pinto e Luiz Cláudio não tiveram a mínima chance contra os zagueiros gremistas. Isto aconteceu porque, no meio-campo, Eduardo Costa anulou Fábio Rochembach enquanto Zinho controlava o avanço de Denílson. Com isso, sobravam Rodrigo Mendes e Renato Martins, com vários chutes de fora da área, bem defendidos por João Gabriel aos 3, 11 e 18 minutos. Aos 23, Tinga pegou o rebote de um escanteio inexistente e acertou o ângulo do Inter, num chute forte e indefensável. Aos 43, após passe de Renato Martins o mesmo Tinga apareceu livre na grande área e, com um toque, deslocou de João Gabriel para fazer 2 a 0. No segundo tempo, com Gil Baiano em lugar de Leandro Guerreiro o Inter voltou melhor. Mas o Grêmio, no contra-ataque, fez 3 a 0 com Rodrigo Mendes aos 17 minutos. Aos 23 e 24, Luiz Cláudio, de "bicicleta" e Fábio Pinto fizeram 3 a 2 e iniciaram uma reação do Inter, que terminou aos 43 minutos num pênalti cometido por Fernando Cardozo, que Zinho converteu aos 42 minutos para garantir a vaga do Grêmio na final.