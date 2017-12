Grêmio vence jogo-treino e Renato admite que Walace pode sair

O Grêmio venceu o Aimoré, neste sábado, por 1 a 0, no seu último jogo-treino de pré-temporada. Mas o torcedor gremista tem motivos para se preocupar. Após a atividade, o técnico Renato Gaúcho admitiu uma proposta pelo volante Walace, de apenas 21 anos, que serviu à seleção brasileira na quarta-feira.

A oferta seria do Hamburgo, na casa de 10 milhões de euros. Um valor difícil de recusar. "Chegou uma proposta pelo Walace, sim. Mas isso é um problema da diretoria, juntamente com o presidente. Não sei os números. Não sei se vai ser viável fazer a transação. Não é um problema meu", disse o treinador.

Não é segredo para ninguém que o Grêmio está com o caixa vazio e a negociação do volante, que ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio com a seleção brasileira, pode ajudar o clube a contratar reforços para outras posições carentes, especialmente o comando do ataque.

"A gente quer esse jogador, a gente busca, mas é importante o clube fazer dinheiro. Se aparecer proposta por algum jogador, pode ser. Os jogadores que a gente quer são caros, então não queremos fazer loucuras e atrasar salários. Se aparecer dinheiro, pode ter certeza que a gente vai trazer esse jogador", avisou.

A boa notícia é que Pedro Geromel, que também tem ofertas para sair, vai continuar em Porto Alegre. Pelo menos é o que garantiu Renato. "O Geromel, podem ficar tranquilos, ele não vai sair, não", assegurou, revelando que a diretoria gremista conversará com Geromel na terça. Ele é tratado como 'inegociável' pelo clube.

Neste sábado, Geromel participou normalmente do jogo-treino. Depois de atuar por 90 minutos com a seleção na quarta-feira, ele fora poupado dos treinos de quinta e sexta-feira.

Com Geromel na equipe, os titulares do Grêmio foram escalados assim: Marcelo Grohe; Leonardo, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Ramiro, Douglas e Pedro Rocha; Luan. Foi de Luan o único gol do jogo, aos 18 minutos do primeiro tempo. Considerado titular da equipe, Edílson treinou em separado.

Depois de 20 minutos do segundo tempo, já estava em campo todo o time reserva: Bruno Grassi; Kaio, Rafael Thyere, Jaílson e Cortez; Michel, Fernandinho, Miller, Beto e Éverton; Jael. A estreia no Campeonato Gaúcho é quinta-feira, contra o Ypiranga, na Arena do Grêmio, às 21h15.