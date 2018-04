Grêmio vence mais uma de virada no estadual

A equipe da casa abriu o placar com Evilásio, aos 23 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, na base da raça e passando por cima de erros de sua defesa, o Grêmio obteve a virada somente no segundo tempo.

Jonas, mais uma vez, deu início à recuperação gremista. Aos 34 minutos, ele recebeu passe de Mithyuê, passou pelo marcador e mandou com força para as redes. Foi o quarto gol do atacante neste ano. O segundo gol só veio nos acréscimos. Joílson lançou Borges, que decretou a terceira virada do Grêmio no estadual, aos 46 minutos.

Agora, o Grêmio se prepara para o clássico com o Internacional, no domingo, às 19h30, em Erechim. O Santa Cruz, por sua vez, enfrentará o Inter de Santa Maria, em casa, no mesmo dia, às 17 horas.

OUTROS JOGOS - Ainda nesta quarta, mais cinco jogos movimentaram a rodada do Campeonato Gaúcho: São José-PA 2 x 1 Porto Alegre, Caxias 1 x 0 Esportivo, Universidade 3 x 0 Inter-SM, Veranópolis 3 x 2 Avenida; São Luiz 2 x 1 Novo Hamburgo. A rodada será encerrada na quinta-feira, com o jogo entre Pelotas e Ypiranga.