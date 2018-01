Grêmio vence Malutrom em Curitiba O Grêmio precisou de apenas 45 minutos de bom futebol para vencer o Malutrom por 1 a 0, neste sábado, em Curitiba. Com um gol de Fábio Baiano, aos 24 do primeiro tempo, a equipe gaúcha chegou aos 13 pontos na Copa Sul-Minas. Depois do bom primeiro tempo, o Grêmio ficou sem o lateral-esquerdo Gilberto, expulso no início da segunda etapa. Com isso, o Malutrom criou coragem e passou a pressionar o adversário. Tanto que, os atacantes Calmon e Mauricinho desperdiçaram boas chances para empatar o jogo. Mas, o time da casa ficou sem Ednelson, que também recebeu o cartão vermelho, e a equipe gaúcha pôde administrar o resultado até o final.