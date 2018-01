Grêmio vence na estréia na Mercosul O Grêmio, campeão gaúcho e da Copa do Brasil, venceu o River Plate por 4 a 2, hoje, e calou a torcida argentina no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. O time dirigido por Tite lidera o Grupo E da competição. Palmeiras e Universidad de Chile, os outros integrantes da chave, jogam quarta-feira em Santiago. O River começou o jogo pressionando, mas o lateral-direito Anderson abriu o placar aos 9 minutos do primeiro tempo, em uma bela cobrança de falta. Apoiado pela torcida, o River foi ao ataque e o meio-campista Cambiasso empatou aos 34, aproveitando rebote da defesa. O Grêmio fez 2 a 1, com Tinga, aos 9 minutos do segundo tempo, após falha do goleiro Constanzo. Ortega empataria novamente o jogo aos 22 minutos, em cobrança de pênalti . A vitória gremista viria nos minutos finais do jogo. Aos 36, Anderson Polga fez 3 a 2, num chute de fora da área. Sete minutos depois, o lateral Anderson cruzou, Zinho dominou a bola e tocou no canto direito de Constanzo. A Copa Mercosul foi aberta no sábado. Com gols do centroavante Reinaldo, o Flamengo venceu o Nacional, do Uruguai, por 2 a 0, em Brasília. Vasco e Cruzeiro estréiam terça-feira na competição. O Vasco enfrenta o Universidad Católica, do Chile, em Santiago, e o Cruzeiro enfrenta o Independiente, da Argentina, em Buenos Aires.