Grêmio vence o Caixas e lidera Grupo 2 do Campeonato Gaucho PORTO ALEGRE - O Grêmio assumiu a liderança do Grupo 2 do Campeonato Gaúcho neste sábado, ao derrotar o Caxias por 2 a 1, no Olímpico, pela sexta rodada do primeiro turno. Douglas e Vilson marcaram os gols da quarta vitória da equipe gremista na competição.