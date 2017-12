Grêmio vence o Corinthians e se salva Os jogadores do Corinthians já podem fazer as malas. Alguns para as férias, outros, para mudar de clube. Hoje, mais uma vez com o futebol medíocre apresentado ao longo do Brasileiro o time perdeu. Melhor para o Grêmio, que se livrou do rebaixamento para a Segunda Divisão, com o triunfo de 3 a 0. Vampeta pode ter atuado seus últimos 55 minutos pelo Corinthians - substituído aos 10 do segundo tempo. Faltou a treinos, enfrentou a diretoria, desmereceu um dos mais importantes títulos da equipe (Paulista de 77) e pode não ter contrato renovado. Perguntado se estava se despedindo, desconversou. "Não sei, mas pode ser." Robert, Jamelli e Fumagalli devem seguir o mesmo caminho. Rogério, Fabinho e Doni dependem de acordo entre clube e a ex-parceira Hicks Muse. Por outro lado, a diretoria deve anunciar a chegada de Gilberto, Tinga, Alex Mineiro, Samir e Rodrigo. Hoje, o desempenho do Corinthians parecia das peladas de fim de ano, onde só vale pela brincadeira. Seus jogadores andavam em campo. O goleiro do Grêmio, Eduardo Martini, teve mais trabalho para segurar os torcedores que invadiram o campo aos 38 minutos do segundo tempo do que com as avançadas corintianas. O Grêmio teve méritos para fazer 3 a 0, com George, Bruno e Anderson Lima. Os gremistas, que viram seu time por 19 rodadas na lanterna, até gritaram olé no fim do jogo.