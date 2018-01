Grêmio vence o Inter no Beira-Rio: 1 a 0 Deu Grêmio no clássico gaúcho, hoje à noite em Porto Alegre. A vitória de 1 a 0 sobre o Inter, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, se não tirou o Grêmio da ?lanterna?, pelo menos serviu para diminuir a vantagem em relação a seus adversários diretos para fugir da Série B. O Grêmio, agora, está com 33 pontos ganhos e o Inter, com a derrota, permaneceu com 57, na sétima posição. O Gre-Nal, como era de se esperar, foi muito disputado. O Grêmio, a quem só interessava a vitória, para tentar diminuir a vantagem em relação aos seus adversários na luta contra o rebaixamento, começou na pressão. Com uma forte marcação, tirava os espaços do Inter e, aos três minutos, Caio, sozinho na frente de Clemer, chutou para fora. O Inter, de olho em uma das vagas da Libertadores, não conseguia se articular em campo. Tinha dificuldades em sair para o ataque, principalmente pela excelente movimentação de Tinga, que marcava bem a Daniel Carvalho. Assim, após perder mais duas chances, com Baloy e Cláudio, Christian fez 1 a 0, aos 34 minutos, após tabela com Cláudio. A primeira grande chance do Inter, aconteceu aos 43, com Nilmar chutando em cima de Eduardo Martini, após passe de Flávio. Antes de entrar no vestiário para o intervalo, Clemer reclamou da marcação: "Demos bobeira e levamos um gol por pura desatenção". Incomodado com o placar adverso, o Inter foi à frente e dominou a segunda etapa. Aos dez minutos, Flávio chutou uma bola no travessão, perdendo grande chance de empatar. Depois, foi substituído por Élder Granja, enquanto Jéferson Feijão entrava em lugar do inoperante Daniel Carvalho. O Grêmio se encolheu e ficou só na defesa, para sustentar a vitória. Aí, além de Tinga, apareceu o excelente futebol de Gavião, que ajudou o Grêmio a parar o futebol dos garotos Diego e Nilmar. Sem eles, o Inter não conseguiu chegar ao empate e perdeu a chance de subir na tabela.