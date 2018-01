Grêmio vence Paulista e sobe na tabela O Paulista foi até Porto Alegre e acabou sofrendo sua segunda derrota seguida na Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado à tarde, ao perder por 2 a 1 para o Grêmio. A vitória significou um grande salto para o Grêmio, que saiu do 12.º lugar para a quarta posição, com 12 pontos, igual em pontos com Avaí e Sport. Já o Paulista está em 19.º lugar, com apenas oito pontos. O grande destaque do time gremista foi o meia Anderson, de 17 anos, que fez um belo gol. O jovem Anderson mostrou aos quatro minutos do segundo tempo porque o futebol europeu cobiça tanto o seu futebol. O atacante, de apenas 17 anos, recebeu a bola na intermediária e, após um belo drible em Dema, avançou sozinho até a área e tocou na saída do goleiro Rafael. Um golaço. "Estou jogando com muita confiança. Na hora do gol, senti que podia fazer tudo sozinho", comentou. Mas no primeiro tempo o Grêmio já vencia. O time gaúcho começou a partida disposto a apagar da memória da torcida o empate de 2 a 2 com o Náutico, no último jogo do time em casa. Aos 19 minutos, Patrício acabou derrubado por Julinho na área e o árbitro marcou pênalti. Marco Aurélio cobrou e deixou o Grêmio na frente. Apático, o Paulista parecia já estar pensando na final da Copa do Brasil, contra o Fluminense, nesta quarta-feira, e errava muitos passes. O Paulista só acordou depois que levou o segundo gol. Fábio Gomes resolveu arriscar de fora da área aos 16 minutos, mas Galatto espalmou para escanteio. E a situação ficou mais difícil para o Paulista aos 23 minutos, quando Dema puxou Anderson e acabou expulso. Ainda assim, o time de Jundiaí conseguiu diminuir três minutos mais tarde. Na cobrança de escanteio, André Leonel diminuiu o placar. Na próxima rodada, no domingo, o Grêmio vai até Anápolis enfrentar a Anapolina. No sábado, o Paulista recebe o Avaí, mas, antes disso, joga na quarta-feira contra o Fluminense, em Jundiaí, no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil.