Grêmio vence River e se classifica O Grêmio garantiu a classificação antecipada para as oitavas-de-final da Copa Mercosul ao derrotar o River Plate por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, no estádio Olímpico. Único time com aproveitamento total na competição, o Grêmio tem 12 pontos e lidera o grupo E, com 12 pontos, oito a mais que o Palmeiras, que goleou o Universidad do Chile por 4 a 0, em São Paulo. O gol do Grêmio saiu aos seis minutos do segundo tempo, numa cobrança de falta de Zinho, mas foi creditado a Anderson Polga, que tocou levemente na bola.