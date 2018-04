Grêmio vence Santo André na Copa SP Não faltaram emoções no jogo de abertura da segunda fase da 33ª Copa São Paulo de Juniores, em Santo André, nesta terça-feira. O Grêmio eliminou o time da casa com a vitória por 3 a 0 e garantiu a classificação às quartas-de-final. Os gols foram marcados por César (2) e Elton. O jogo foi disputado no estádio Bruno José Daniel, no ABC, debaixo de muita chuva e o time do ABC não pode reclamar da falta de sorte. Teve dois pênaltis a seu favor, mas não converteu nenhum deles. Esta foi a quarta vitória seguida do time gaúcho. Seu adversário sairá do confronto paulista entre o União São João e Palmeiras-B, que se enfrentam, nesta quarta-feira, em São Roque, a partir das 16h. A competição tem mais dois jogos nesta quarta-feira. Em Barueri, às 14h, jogam Coritiba X Ponte e, às 16h, Atlético-MG X Cruzeiro, ambos com transmissão da ESPN Brasil. Nesta fase os jogos são eliminatórios. Em caso de empate no tempo normal haverá a prorrogação de 30 minutos e, se necessário, a cobrança de penalidades máximas.