Grêmio vence São José e torcida homenageia Danrlei Com Danrlei em campo pela primeira vez como adversário no estádio Olímpico, o Grêmio venceu o São José de Porto Alegre por 1 a 0, no final da tarde deste sábado pela 10ª rodada do Gauchão. Com a vitória, o Grêmio chegou aos 25 pontos no grupo 2 e manteve a invencibilidade na competição, com 11 pontos de vantagem sobre o Caxias, o segundo colocado. O São José continua em sétimo, com sete pontos. Mesmo com um futebol superior, o Grêmio foi uma equipe burocrata no primeiro tempo. Além disso, a boa marcação do São José, principalmente sobre Tcheco, o articulador de jogadas de ataque, não deixou o time de Mano Menezes criar chances de gol contra Danrlei, exigido em apenas duas oportunidades, ambas originadas em lances de bola parada. O São José apenas se defendia. O Grêmio veio um pouco melhor para o segundo tempo, mas até os 15 minutos, quando o zagueiro Glauber, do São José, foi expulso. Aos 17, num chute forte de fora da área, Patrício acertou o ângulo de Danrlei, que tinha o seu nome gritado pela torcida a todo instante. Ao final do jogo o goleiro reconheceu que seu ex-time foi superior e ficou emocionado com a homenagem dos torcedores: "Não jogamos nada bem. O Grêmio esteve melhor e mereceu vencer e eu só tenho a agradecer à torcida pelo carinho que ela sempre me deu."