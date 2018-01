Grêmio: vencer ou entrar em crise O Grêmio volta a passar, na série B do campeonato brasileiro, o mesmo drama que viveu por várias rodadas da série A em 2003 e 2004, antes de cair. Neste sábado, no Olímpico, o time terá de vencer o Santo André, nada menos que o líder da competição, para espantar a crise, manter o técnico Mano Menezes no cargo e não ficar dentro ou muito próximo da zona de rebaixamento para a série C. Para tentar sair de mais uma situação dramática, Mano Menezes vai mudar o time novamente. O volante Sandro Goiano, que estava no Paysandu, faz sua estréia no lugar de Douglas Silva e já recebeu a tarefa de usar sua experiência e liderança para tranqüilizar os companheiros nos momentos mais difíceis do jogo. O meio-de-campo também será alterado pela entrada de Luiz Fernando, ex-Guarani, no lugar de Marco Aurélio, que deixa o setor para jogar no ataque, substituindo Pedro Júnior. O Grêmio tem 12 pontos no campeonato.