Grêmio viaja ao Rio para encarar o Fla sem 7 titulares

Sete titulares do Grêmio, portanto, ficaram na capital gaúcha. Entre eles está o centroavante argentino Maxi López, lesionado no treino de sexta-feira. Com o corte de Victor e Souza, a diretoria gremista volta atrás na intenção de não poupar titulares, como tinha antecipado ainda nesta sexta o assessor de futebol do clube, Luiz Onofre Meira.

Mesmo assim, o vice-presidente do Grêmio, Alberto Guerra, disse que a direção gremista não teme o que irão pensar as demais equipes. "O Grêmio está pensando em 2010 e iremos jogar com o que temos de melhor", afirmou o dirigente.

O técnico Marcelo Rospide escalará então uma equipe quase inteiramente reserva. A escalação será revelada somente 45 minutos antes do início da partida, de acordo com o regulamento, mas o provável time que irá enfrentar o Flamengo deve ter apenas dois titulares: Adilson e Douglas Costa.

Muito provavelmente, o Grêmio entrará em campo às 17 horas deste domingo com a seguinte formação: Marcelo Grohe; Mário Fernandes, William Thiego, Léo e Fabio Santos; Túlio, Adilson, Maylson e Lúcio; Douglas Costa e Roberson.