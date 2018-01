Grêmio vira e vence Ceará na Série B Numa grande reação, o Grêmio venceu o Ceará, por 4 a 3, nesta terça-feira à noite, no Estádio Castelão, na abertura da 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time gaúcho perdia por 3 a 1, mas virou o jogo no final e subiu na tabela da oitava para a quarta posição, com 18 pontos. O time cearense, com 10 pontos, continua na vice-lanterna, ainda na zona do rebaixamento. O Ceará foi castigado no final. Os seus três gols foram de cabeça. O primeiro saiu aos 13 minutos com o veterano Maurílio. Mesmo não jogando bem, o Grêmio empatou com um chute de longa distância de Marcelo Oliveira, aos 39 minutos. Mas no minuto seguinte, o Ceará marcou o segundo contando com a ajuda do zagueiro Domingos que tentou cortar o cruzamento de cabeça e mandou a bola contra suas próprias redes. No começo do segundo tempo, Jamur, de cabeça, ampliou para o Ceará, que depois sofreu dois gols marcados por Fábio Bala, aos 17´, e Patrício, de pênalti, aos 35 minutos. A vitória aconteceu aos 45 minutos, com um gol contra de Vitor Boleta. Na próxima rodada, o Grêmio vai receber o Vitória, dia 10, no Estádio Olímpico. O Ceará jogará na próxima terça-feira, contra a Anapolina, em Anápolis (GO). Em Caxias do Sul (RS), a Portuguesa venceu o lanterna Caxias, por 1 a 0, com gol marcado por Alex André, aos 7 minutos do segundo tempo. A Lusa se manteve na terceira posição, agora com 20 pontos, um atrás dos líderes Santo André e Santa Cruz.