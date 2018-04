Grêmio visita o Sport atrás da quarta vitória consecutiva no Brasileirão

Embalado por três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Grêmio visita o Sport neste domingo, às 18h30, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 15.ª rodada, para se manter no G4 e encurtar a distância em relação à liderança.

O técnico Roger Machado confirmou o time que entrará em campo. Serão duas mudanças em relação à equipe que derrotou o Figueirense por 2 a 1 na última rodada. Recuperados de lesão, o zagueiro Pedro Geromel e o volante Maicon retomam as posições de titular. O primeiro ganha a vaga de Rafael Thyere e o outro substituirá Walace, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O setor ofensivo será o mesmo com Giuliano, Douglas, Éverton e Luan. O atacante Miller Bolaños, que começaria no banco de reservas, informou à diretoria que teve problemas particulares e ficou de fora da lista de relacionados.

O zagueiro argentino Walter Kannemann, contratado na última semana, ainda não foi regularizado e por isso ficará de fora da partida deste domingo. O jogador foi contratado para substituir Bressan, que não vinha sendo aproveitado e acabou sendo emprestado ao Peñarol, do Uruguai, pelo período de um ano.