Grêmio volta a escalar jogadores titulares para o confronto contra o São Paulo

O Grêmio terá força máxima para enfrentar o São Paulo nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embora tenha poupado boa parte dos titulares nos últimos jogos da competição, focando a Copa do Brasil, o técnico Renato Gaúcho antecipou que escalará agora o que tem de melhor.

"Meu maior problema vai ser colocar na cabeça dos jogadores pensar no São Paulo e no América-MG e depois na final. Na minha cabeça passa o seguinte: a ordem não vai ser essa, mas será que vão dividir contra o São Paulo da maneira de uma final? Ou vão entrar passeando? Já tomaram o puxão de orelha pelo jogo com o Sport", comentou o treinador, lembrando a derrota por 3 a 0, em Porto Alegre.

Entre as mudanças no time titular, Renato Gaúcho já confirmou a entrada do zagueiro Wallace Reis no lugar do suspenso Kannemann. Outra novidade foi o efeito suspensivo obtido para o lateral-direito Edílson, punido anteriormente com cinco jogos pelos socos desferidos em Rodrigo Dourado, no clássico contra o Internacional. O jogador, assim, deve enfrentar o São Paulo.

O Grêmio está no meio da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 49 pontos, e tem focado seus esforços na Copa do Brasil. O duelo de ida da final será na próxima quarta-feira, em Belo Horizonte, contra o Atlético Mineiro. Antes, no domingo, novamente pelo Brasileirão, o time gaúcho recebe o América-MG, em jogo que deve ter os reservas.