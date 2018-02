Grêmio volta a ter três atacantes O Grêmio vai jogar à moda antiga, com três atacantes, contra o Caxias, neste domingo, na primeira rodada da segunda fase do campeonato gaúcho. O técnico Hugo De León quer aproveitar o fator local - a partida será disputada no estádio Olímpico - para atacar e ganhar com folga. No domingo passado, no encerramento da primeira fase, o Tricolor perdeu para o mesmo Caxias por 3 a 0 e deixou uma imagem de time limitado. A novidade no tricolor será o meia reserva Márcio Oliveira, que vai jogar como um ponta-esquerda recuado, compondo o ataque com Marcelinho e o centroavante Somália. Na chave 5, também no domingo, o Internacional enfrenta o Juventude no Beira-Rio e o Veranópolis, em casa, joga contra o Glória. O técnico Muricy Ramalho tem problemas para escalar o Internacional. Os atacantes Rodrigo Paulista, Diego e Souza estão contundidos e o recém-contratado Léo Gamalho não foi inscrito para a competição. A ausência de tantos jogadores para o setor vai dar espaço para Diogo, tido como uma grande promessa das categorias de base que não vinha recebendo chances do clube. Nesta fase do Campeonato Gaúcho, os oito participantes estão divididos em dois grupos de quatro. Todos jogam contra todos, dentro das chaves, em turno e returno. Os dois vencedores disputarão o título.