Gremista admite felicidade com 'desgraça' do Inter Para evitar o fenômeno do ''corpo mole'', visto no fim do Campeonato Brasileiro do ano passado, a CBF programou o maior número possível de clássicos para a última rodada da atual edição da competição. Assim, diversos clubes têm a chance de frustrar os planos dos seus maiores rivais. Mas poucos até agora tornaram públicos tais planos. Júlio César, lateral-esquerdo do Grêmio, fugiu à regra nesta quarta-feira.