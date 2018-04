Gremista Léo Moura prega cautela para evitar surpresa na Libertadores

O veterano Léo Moura pregou cautela ao time do Grêmio nesta terça-feira, véspera do confronto decisivo contra o Godoy Cruz, na quarta, pela Copa Libertadores. O time gaúcho entrará em campo com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 1 a 0. Porém, o lateral de 38 anos pediu atenção para evitar uma surpresa diante da torcida.

"Não gosto nem de falar em vantagem. Isso é muito relativo, ainda mais em se tratando de Libertadores. Hoje, no futebol, um gol não é garantia de nada. Temos que entrar como se tivesse 0 a 0 no placar e precisando da vitória", declarou o lateral-direito, que será titular por causa da baixa de Edílson, machucado.

Por ter vencido por 1 a 0 na Argentina, no jogo de ida, no mês passado, o Grêmio avançará às quartas de final mesmo em caso de empate. "O cuidado é como em qualquer jogo de Libertadores. A vantagem é mínima", disse o experiente lateral.

Para Léo Moura, o Godoy Cruz tem qualidades para surpreender o Grêmio na noite desta quarta, em Porto Alegre. "Não estive no primeiro jogo lá, mas pude assistir. É um time que não desiste. Tem bastante jogada aérea e é um time que briga muito. Então, temos que ter foco e atenção até o apito final para sairmos do gramado com a classificação."

Do outro lado, o Grêmio terá um rival com duas grandes mudanças em relação ao jogo de ida, disputado no início de julho. O técnico Lucas Berardi foi demitido após a derrota para o time brasileiro e foi substituído por Mauricio Larriera. E o goleiro Rodrigo Rey, então capitão da equipe, se transferiu para o PAOK Salônica, da Grécia. Para o seu lugar, o Godoy Cruz contratou Leonardo Burián.