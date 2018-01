Gremista Ramiro visita Follmann no hospital: 'Meu maior presente de Natal'

O volante Ramiro, do Grêmio, aproveitou o fim de semana de Natal para fazer uma visita mais do que especial. No último sábado, ele postou uma foto na qual aparecia ao lado do goleiro Jackson Follmann, um dos quatro brasileiros sobreviventes do desastre aéreo da Chapecoense.

Entre todos os sobreviventes, Follmann é o único que segue internado, no Hospital Unimed, em Chapecó. No sábado, ele teve a presença ilustre do amigo, com quem morou junto quando ambos atuavam no Grêmio. Quem também visitou o goleiro foi o volante Tárik, revelado pelo Internacional e atualmente atuando na Ásia.

Meu maior presente de natal foi ter você ao meu lado irmão. Ver esse sorriso contagiante e essa força de vontade não tem preço. Tu sabe que a minha admiração e o meu amor por ti é imenso! Eterno amigo/irmão, conta comigo sempre, te amo! ❤️ Uma foto publicada por Ramiro Moschen Benetti (@ramirobenetti) em Dez 23, 2016 às 5:40 PST

"Meu maior presente de Natal foi ter você ao meu lado, irmão. Ver esse sorriso contagiante e essa força de vontade não tem preço. Tu sabe que a minha admiração e o meu amor por ti são imensos! Eterno amigo/irmão, conta comigo sempre. Te amo!", escreveu Ramiro em sua página no Instagram.

Follmann e Ramiro foram revelados pelo Juventude e chegaram juntos, no início de 2013, ao Grêmio, onde estreitaram a relação de amizade. O volante gremista fez questão de homenagear o amigo no título da Copa do Brasil deste ano, ao lhe dedicar a conquista.

O goleiro foi um dos seis sobreviventes do acidente aéreo no voo que levava a Chapecoense a Medellín, para a decisão da Copa Sul-Americana, no fim de novembro. Follmann teve parte da perna direita amputada e agora espera para realizar uma cirurgia para fixação do tornozelo esquerdo.