Gremista sofre mal súbito e morre na Arena durante jogo contra o Godoy Cruz

Em meio às comemorações pela classificação às quartas de final da Libertadores, o Grêmio sofreu um baque nesta quinta-feira com uma triste notícia. Menos de 24 horas depois do confronto, a administração da Arena gremista anunciou que um torcedor morreu nas arquibancadas do estádio durante o triunfo por 2 a 1 sobre o Godoy Cruz.

De acordo com o comunicado, o torcedor sofreu um mal súbito nas arquibancadas durante o jogo da última quarta. Foi constatada uma parada cardiorrespiratória e o gremista não resistiu. Apesar da fatalidade, a administração da Arena garantiu que cumpriu com todos os requisitos de segurança e prestou corretamente os primeiros socorros.

"O atendimento foi prestado imediatamente e todas as medidas de reanimação foram adotadas. A Arena ressalta que para cada 10 mil torcedores é disponibilizada uma unidade móvel (ambulância), em parceria com a Unimed, com equipe composta por médicos e enfermeiros que ficam à disposição para prestar socorro imediato. Os profissionais da saúde chegam sempre 2h30 antes de cada partida e deixam o local após 1h30 do final dos jogos", explicou.

No comunicado, a Arena preferiu manter a identidade do torcedor em segredo, mas no Facebook, a família da vítima revelou seu nome. O gremista era Pedro Rivaldo Trindade Júnior, de 39 anos. Segundo os familiares, ele deixa uma esposa e dois filhos.