Gremistas fazem festa em P. Alegre Um buzinaço tomou conta das principais avenidas de Porto Alegre logo após o árbitro Antônio Pereira da Silva apitar o final do jogo no Morumbi. Os gremistas, que já soltavam foguetes antes mesmo do término da partida, vibraram com a conquista do quarto título da Copa do Brasil. Pessoas de todas as idades passeavam pelas ruas com bandeiras de todos os tipos e tamanhos, ignorando o frio de 11 graus nos termômetros, embora a sensação térmica, por força do vento, chegasse aos sete graus. O estudante Carlos Rogério Mello, de 19 anos, era um dos milhares de torcedores fazendo festa pelo título. Junto com a namorada Suzana, de 18 anos, ele comemorava a Copa do Brasil bebendo cerveja, ignorando o frio: "Tem mais é que beber mesmo. Esta vitória mostrou que o Grêmio é o maior especialista em Copa do Brasil. Não dá para ficar parado". Assim como Carlos Rogério, 50 mil gremistas se dirigiram ao quadrilátero formado pelas avenidas Goethe, Vasco da Gama, Protásio Alves e 24 de Outubro, que concentram o maior número de bares e restaurantes da capital gaúcha, para festejar a vitória de 3 a 1 sobre o Corinthians. Dessas quatro ruas, a Goethe e Vasco da Gama foram fechadas para o trânsito de veículos pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), que controla o trânsito em Porto Alegre para que os gremistas pudessem comemorar o título sem qualquer tipo de preocupação: "Temos que deixar os torcedores extravasarem suas alegrias à vontade", definiu o diretor da EPTC, o arquiteto Fernando Lindner. Além dos torcedores gremistas, os donos de bares e vendedores ambulantes também estavam vibrando com a conquista do Grêmio. Mesmo com a intensidade do frio, eles não paravam de vender cerveja. Foi o caso do ambulante Sérgio Alexandre Martins que, das 500 cervejas em lata que chegaram acomodadas em duas enormes caixas de isopor, já vendido aproximadamente 150, a R$ 1,50 cada uma: "E acho que ainda vai faltar", lamentava-se ele, acostumado a trabalhar em jogos de futebol, quando o preço é de R$ 1,00: "Tem que aproveitar para dar uma aliviada no bolso, pois futebol aqui em Porto Alegre, agora, só em agosto". O gerente do bar Twister, Jeverson Silva, também já contabilizava os lucros: "Prevendo a vitória do Grêmio dobramos a quantidade de caixas cerveja, que em fins de semana normais é de 50". Mesmo tendo de pagar R$ 2,50 pela garrafa, os recém-casados Thiago e Vanessa Lopes não se importavam: "Nada melhor do que comemorar mais um título nacional do Grêmio", diziam os dois, que na semana passada estavam em lua-de-mel no Rio de Janeiro.