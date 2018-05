Greve da polícia adia jogo entre Bahia e Villa Nova

SALVADOR - A greve da Polícia Militar na Bahia adiou mais um duelo da Copa do Brasil. A partida entre Bahia e Villa Nova (MG), agendada para as 21 horas desta quinta-feira, na Arena Fonte Nova, foi remarcada para as 19h30 do dia 30 deste mês, no mesmo estádio.

"Diante do atual quadro de greve de segmentos da Polícia Militar, na cidade de Salvador/BA, a Diretoria de Competições da CBF adia a partida Bahia/BA x Villa Nova/MG, originalmente programada para esta quinta-feira, 17/04, às 21h na Arena Fonte Nova", anunciou a CBF, em nota assinada pelo diretor de competições, Virgílio Elísio da Costa Neto.

Trata-se do jogo da volta, ainda válido pela primeira fase da Copa do Brasil. No primeiro, os dois times empataram por 1 a 1. O vencedor do confronto enfrentará na sequência o América (MG), que eliminou o Santos, do Amapá, na primeira fase.

O segundo jogo entre Bahia e Villa Nova foi adiado mesmo depois de a Polícia Militar chegar a um acordo com o governo do Estado para encerrar a greve. Os policias devem retornar ao trabalho ainda nesta quinta.

Em razão da falta de segurança, causada pela greve, iniciada na terça, o jogo entre Vitória e J. Malucelli, também pela Copa do Brasil, não pôde ser disputado na quarta, no Estádio de Pituaçu, em Salvador. A partida foi remarcada para o dia 24, quinta-feira da próxima semana.