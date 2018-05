Greve da polícia faz adiar jogo do Vitória pela Copa do Brasil

SALVADOR - A greve da Polícia Militar na Bahia causou o adiamento da partida entre Vitória e J. Malucelli, válida pela Copa do Brasil. O duelo seria disputado nesta quarta-feira, às 19h30, no Estádio de Pituaçu, em Salvador, mas a Federação Baiana de Futebol (FBF) e a CBF decidiram pelo adiamento por falta de garantias de segurança para integrantes dos clubes e torcedores.

Em nota, a FBF informou que a partida foi remarcada para o próximo dia 24, também às 19h30. Já a partida entre Bahia e Villa Nova-MG, que está marcada para amanhã, às 21 horas, na Arena Fonte Nova, segue sem alterações.

A decisão pelo adiamento do confronto desta quarta foi tomada em conjunto pelos presidentes da FBF, Ednaldo Rodrigues; da CBF, José Maria Marin; do Vitória, Carlos Falcão; e o diretor de competições da CBF, Virgílio Elísio. No jogo de ida, o time baiano empatou por 1 a 1 no Paraná e, por isso, vai à segunda fase da Copa do Brasil com um empate sem gols na volta.