Greve de jogadores impedirá início do Campeonato Chileno

SANTIAGO DO CHILE - Uma greve de jogadores impedirá o início do Campeonato Chileno de 2013, de acordo com o que foi afirmado pelo Sindicato de Jogadores Profissionais do Chile (Sifup), que reivindica o pagamento de salários atrasados em alguns clubes.

A informação foi dada nesta segunda-feira por Carlos Soto, presidente do Sindicato dos Jogadores, que afirmou que o torneio local não começará se dois pontos não forem solucionados: o pagamento de salários correspondentes a 2012 a todos os jogadores e a volta de sete jogadores nos bancos de reserva nos fins de semana.

Sobre o segundo tema, Soto declarou que nas bases da temporada 2013, recentemente aprovadas, o número de reservas foi reduzido a cinco, o que desagradou a organização.

"Se a Associação Nacional do Futebol Profissional (ANFP) não solucionar esta situação, neste fim de semana não teremos campeonato. E quanto aos salários, levamos as coisas até a Justiça do Trabalho, mas não tivemos resposta", declarou Carlos Soto.