Greve deve afetar Copa das Confederações A estréia do Brasil na Copa das Confederações poderá ser fortemente prejudicada pela série de movimentos sociais e greves que abalam a França nesse momento, penalizando os setores de transportes coletivos: ônibus, metrô, trem e avião. Os principais sindicatos dessas categorias, CGT, SUD e Force Ouvriére, estão programando uma nova paralisação de suas atividades a partir de quinta feira, justamente o dia da estréia brasileira, contra Camarões. Os sindicatos franceses protestam contra o projeto do governo que pretende modificar a lei sobre as aposentadorias. Os dirigentes da Federação Francesa de Futebol (FFF) não escondem sua preocupação, pois uma greve forte poderia afetar não apenas as partidas de quinta-feira, mas toda a organização da Copa das Confederações. Além de dificultar a presença dos torcedores, 80% do público utiliza o metrô para chegar ao Stade de France, um local de precárias condições para estacionamento, o deslocamento das seleções poderá ser prejudicado. Isso porque, sem ônibus e metrô, os torcedores poderão utilizar seus próprios meios, retirando seus carros da garagem e provocando grandes congestionamentos, numa zona já complexa, que é saída para a Bélgica e caminho dos aeroportos de Roissy e Le Bourget, onde se realiza atualmente a Feira Internacional de Aeronáutica de Le Bourget, o que já tem causado fortes problemas de trafego. Outro problema suplementar diz respeito às viagens das diversas delegações para outras cidades que serão sede do torneio, como Lyon e Saint Etiénne. O Brasil, por exemplo, deve seguir em TGV (Trem a Grande Velocidade) para Lyon no dia seguinte de sua estréia em Paris contra a equipe de Camarões. Mas, se a greve dos ferroviários e dos controladores aéreos continuar, a alternativa seria viajar de ônibus, na sexta-feira, uma distância de quase 500 quilômetros entre Paris e Lyon, o que prejudicaria a recuperação física dos jogadores que voltam a jogar no sábado contra os Estados Unidos. A organização do torneio estuda também a possibilidade de utilizar aviões especiais para o transporte das delegações, mas tudo vai depender de como os controladores pretendem participar do movimento. Diante dessas dificuldades, somadas aos problemas de bilheteria, o Stade de France terá uma configuração reduzida para apenas 55 mil torcedores, retirando-se parte das tribunas e aumentando os espaços ao lado do campo de futebol. Só a partir das semifinais, o estádio terá configuração para sua capacidade máxima de 80 mil espectadores, como ocorreu na final Brasil x França na Copa de 1998.