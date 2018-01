Greve geral ameaça futebol peruano Amparados por um parecer favorável do Ministério do Trabalho, os jogadores de futebol do Peru ameaçam entrar em greve e impedir a realização da rodada de abertura do Torneio Apertura, marcada para o próximo final de semana. ?Com dívida, não haverá torneio?, resumiu Francesco Manassero, presidente do sindicato dos jogadores de futebol do Peru. De acordo com o dirigente sindical, cerca de 200 jogadores da primeira divisão estão desde o ano passado sem receber prêmios e salários. Segundo dados do sindicato, dos 12 clubes que integravam a Primeira Divisão em 2001, apenas o Sporting Cristal de Lima, Alianza Atlético de Sullana, Estudiantes de Medicina de Ica e Sport Coopsol de Trujillo, mantém os pagamentos de salários em dia.