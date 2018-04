Greve na construção de estádio do Mundial 2010 é encerrada

Dirigentes sindicais sul-africanos anunciaram nesta segunda-feira o fim da greve na construção de um dos novos estádios para a Copa do Mundo de 2010, e que ameaçava estender-se ao resto das obras. A greve, na cidade de Durban, havia começado em 7 de novembro, e os sindicatos anunciaram na semana passada que, em solidariedade, também parariam todos os operários que trabalham na construção dos demais estádios que serão utilizados no torneio. A África do Sul utilizará dez estádios na Copa do Mundo de 2010. Alguns, como o de Durban, a terceira cidade do país, estão sendo construídos e outros estão sendo remodelados para ampliar sua capacidade e suas instalações. Representantes da empresa construtora do estádio de Durban e dirigentes sindicais anunciaram que a greve havia sido encerrada, depois que ambas as partes chegaram a um acordo sobre as exigências salariais que estavam pendentes. "O acordo não abrange todas as nossas exigências", disse o dirigente sindical Bonginkosi Mncwabe, do Sindicato Nacional de Mineiros (NUM), que anunciou que todos os empregados retornarão a seus postos de trabalho a partir de terça-feira. Segundo o líder, a construção na cidade estava dois meses adiantada, motivo pelo qual o protesto não deve ter grande impacto no calendário de obras.