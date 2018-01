Greve no Chile pode chegar ao fim O futebol no Chile segue a tendência mundial e enfrenta instabilidade financeira. Com a diferença de que a crise chegou a tal ponto que desencadeou greve de jogadores e treinadores. Só agora, depois de três semanas de paralisação de atividades, surge brecha para acordo. O primeiro sinal positivo para superar o conflito surgiu nesta quarta-feira, com a criação de comissão formada por representantes de atletas, técnicos e dirigentes de clubes. Esse grupo especial vai analisar propostas e alternativas para a quitação imediata de parte das dívidas e o parcelamento do restante. Jogadores e integrantes de comissão técnica de 32 times profissionais do país decidiram cruzar os braços, a partir da metade de agosto, porque não aceitavam mais os atrasos nos salários e a falta de recolhimento de impostos com a previdência. Os cartolas pressionaram, não apresentaram nenhuma opção e o resultado foi o cancelamento de duas rodadas do Torneio Clausura, que encerra a temporada de 2002. O governo esboçou intermediação, por iniciativa de Ricaro Solari, ministro do Trabalho, mas voltou atrás por ter considerado intransigentes as posições de ambas as partes. O quadro começou a mudar na noite de terça-feira, depois de longa reunião entre delegados dos sindicatos dos treinadores, dos jogadores, além de enviados da Associação Nacional de Futebol Profissional (que representa os clubes) e da Federação Chilena de Futebol. Os clubes se comprometem a honrar compromissos com atletas, mas pedem anistia para débitos com a federação e com o governo. Ou seja, não querem perder a oportunidade de também tirar alguma vantagem.