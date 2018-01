Greve no futebol chileno termina 6ª A Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP) e o sindicato dos jogadores chilenos chegaram a um acordo nesta segunda-feira para o fim da greve no futebol chileno. O acordo será ratificado nesta sexta-feira, durante uma reunião da diretoria da ANFP. Os jogadores iniciaram a greve há 21 dias, exigindo, entre outras coisas, o pagamento dos salários atrasados e o fim da implantação do rebaixamento no campeonato nacional. Segundo Reinaldo Sánchez, líder da ANPF, o acordo está bem próximo. "O conflito está 95% solucionado. Restam alguns detalhes, que deverão ser resolvidos nesta terça-feira.?