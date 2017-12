Greve no futebol peruano preocupa Parreira O técnico da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira disse nesta terça-feira, pouco antes do embarque do time para a concentração em Teresópolis (RJ), não acreditar que a greve deflagrada pelos jogadores da primeira divisão do campeonato peruano vai influenciar no desempennbio dos jogadores na partida de domingo contra o Brasil, em Lima, pelas terceira rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. De acordo com Parreira, nenhum atleta poupará esforços na hora em que estiver dentro de campo defendendo as cores de seu país. "Tenho certeza de que os jogadores peruanos vão entrar em campo com espirito de luta e tentando fazer o melhor por sua seleção", afirmou. A seleção brasileira se reuniu no final da tarde desta terça-feira no aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, e as únicas ausências foram as do goleiro Dida (Milan), do volante Gilberto Silva (Arsenal) e do meia Alex (Cruzeiro). Os jogadores devem chegar ao aeroporto por volta das 18h30 e deverão seguir numa van até a concentração. A equipe brasileira terá dois jogos pelas eliminatórias neste mês de novembro: no dia 16, enfrenta Peru, em Lima. No dia 19, pega o Uruguai, em Curitiba. A seleção terá dois desfalques em relação a lista original, anunciada por Parreira há aproximadamente 15 dias. O lateral-esquerdo Roberto Carlos e o meia Ronaldinho Gaúcho, ambos contundidos, foram substituídos, respectivamente, por Leandro (Cruzeiro) e Elano (Santos).