Greve pode levar Grondona à renúncia Os clubes argentinos não saldaram a dívida de cerca de US$ 50 milhões que têm com os jogadores, que continuarão em greve. ?Nada nada mudou e não há condições para a realização dos torneios profissionais, como o Apertura?, disse Jorge Domínguez, secretário-adjunto do sindicato dos jogadores. A Associação de Futebol Argentino (AFA) esforça-se para encontrar uma solução. Os atletas afirmam que, sem uma oferta ?concreta e confiável?, continuarão parados. Julio Grondona, presidente da AFA há 22 anos, prometeu renunciar se não resolver o problema.