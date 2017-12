Greve termina; Argentina terá futebol O jogo Racing x Argentinos Juniors abre nesta sexta-feira o Torneio Apertura do Campeonato Argentino. A competição esteve perto de não ser realizada por causa de uma greve de jogadores, que adiou o início das partidas por duas semanas. A dívida dos clubes argentinos chega a US$ 350 milhões. Os atletas chegaram a um acordo na segunda-feira, dando um prazo de 18 meses para receber US$ 46 milhões.