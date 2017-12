Atlético de Madrid vence e se mantém na ponta do Espanhol

Com uma atuação inspirada de Griezmann e gol do brasileiro Filipe Luís, o Atlético de Madrid venceu o Las Palmas por 3 a 0, neste domingo, fora de casa, e manteve a liderança do Campeonato Espanhol após 20 rodadas. O triunfo levou o time da capital espanhola aos 47 pontos, quatro a mais que o arquirrival Real Madrid e cinco à frente do Barcelona - mas o time catalão tem dois jogos a menos. Já o Las Palmas vive situação oposta, pois é o 16.º colocado, com 18 pontos, e briga contra a zona de rebaixamento.

A partida começou de maneira surpreendente, pois o Las Palmas foi quem melhor criou no primeiro tempo. Antes dos 15 minutos, o goleiro Oblak já havia sido testado em dois chutes de Tana e Castellano.

Na primeira oportunidade que teve, o líder do Campeonato Espanhol mostrou a sua eficiência. Aos 17 minutos, Juanfran inverteu o jogo da direita para a esquerda e o brasileiro Filipe Luís apareceu e bateu cruzado para fazer 1 a 0.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O segundo tempo veio e novamente o Las Palmas não soube aproveitar suas chances. O atacante Willian José, ex-São Paulo, tocou para Mesa, que chutou para fora na cara do gol aos 23 minutos. Na sequência do lance, em contra-ataque mortal, Koke passou para Griezmann, que invadiu a área e chutou de canhota no cantinho para ampliar.

Já nos minutos finais, o atacante francês deu números finais ao marcador. Griezmann recebeu novo passe de Koke e assegurou mais um tento. Agora o francês chegou a 11 gols nos últimos 11 jogos.

Pela próxima rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid recebe o Sevilla no próximo domingo. Antes, porém, o time encara o Celta, de Vigo, fora de casa, pelas quartas de final da Copa do Rei. O Las Palmas, por sua vez, encara o Valencia pela Copa e o Levante, pela Liga.

GETAFE BATE ESPANYOL

Ainda neste domingo, o Getafe bateu o Espanyol por 3 a 1 de virada, em casa. Hernan Perez abriu o placar para os visitantes, mas Pedro Leon, Pablo Sarabia e Moi Gomez garantiram a vitória.