Griezmann e Banega são suspensos por 2 jogos por ofenderem árbitros no Espanhol

O atacante Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, e o meia Ever Banega, que atua pelo Valencia, foram punidos nesta quarta-feira com dois jogos de suspensão pelo Comitê de Competição - órgão disciplinar ligado à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF, na sigla em espanhol) - por ofensas à arbitragem na rodada inaugural do Campeonato Espanhol.

O jogador francês foi expulso no último sábado no empate por 2 a 2, fora de casa, com o Girona, equipe estreante na liga espanhola. Irritado pela não marcação de um pênalti em um lance com Gorka Traioz, no segundo tempo da partida. Griezmann chamou o árbitro Juan Martínez Munuera de "cagão".

O Comitê de Competição da RFEF não interpretou a palavra como um insulto. Por isso, foi aplicada a sanção mínima. O atleta foi incluso no artigo 117 do Código Disciplinar da RFEF, que prevê de duas a três partidas de suspensão para aqueles que se dirigem aos árbitros "com termos ou atitudes de menosprezo ou desconsideração".

Avaliação semelhante foi feita para a definição do castigo para o argentino Banega, meio-campista do Sevilla, que recebeu o cartão vermelho pelo comentário "la concha de tu madre" - frase que faz referência às partes íntimas femininas -, direcionado ao trio de arbitragem no empate em 1 a 1 contra o Espanyol, na sexta-feira passada, após ter sido advertido por reclamação em um dos jogos que abriram esta edição do Campeonato Espanhol.

O zagueiro e capitão do Real Madrid Sergio Ramos recebeu uma partida de suspensão por ter recebido dois cartões amarelos - e a consequente expulsão - na vitória por 3 a 0 da equipe madrilenha sobre o Deportivo La Coruña em jogo que marcou a estreia do atual campeão nacional nesta edição da competição, no último domingo.

Com isso, o defensor vai cumprir apenas a suspensão automática, provocada pela expulsão, na partida diante do Valencia, no próximo domingo, em Madri, pela segunda rodada do Espanhol. Já Griezmann desfalcará o Atlético nos duelos diante de Las Palmas (fora de casa) e Valencia (como mandante), enquanto Banega ficará fora das partidas contra Getafe (fora) e Eibar (em casa) nas duas próximas jornadas do torneio nacional.