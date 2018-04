Griezmann faz três e Atlético de Madrid goleia o Bilbao

O Atlético de Madrid goleou o Athletic Bilbao por 4 a 1, fora de casa, neste domingo, com três gols do atacante francês Griezmann, e manteve a sua perseguição aos líderes do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o atual campeão nacional foi aos 35 pontos no terceiro lugar, enquanto o Real Madrid tem 39 no topo e o Barcelona vem logo atrás como vice-líder, com 38.

O Athletic Bilbao, que chegou a abrir o placar com um gol de Mikel Rico aos 17 minutos do primeiro tempo e sustentou o resultado até o intervalo, ocupa apenas o 11º lugar, com 19 pontos.

O Atlético de Madrid teve uma etapa inicial muito ruim, mas voltou com tudo no segundo tempo e jogou como um autêntico atual campeão espanhol. Logo no primeiro minuto, empatou com um gol de Griezmann, que completou de cabeça um cruzamento de Juanfran. E, já em seguida, aos 8 minutos, a equipe visitante iria virar o placar com um gol de pênalti, cobrado por Raul García. A penalidade, porém, foi inexistente. Tiago se jogou em disputa com San José e o árbitro entrou na dele.