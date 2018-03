Griezmann marca 4, Atlético de Madrid goleia e se aproxima do líder Barcelona

Em mais uma atuação de gala de Antoine Griezmann, o Atlético de Madrid goleou o Leganés por 4 a 0 nesta quarta-feira, em casa, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. O atacante francês marcou todos os gols da partida.

+ Paris Saint-Germain confirma que o atacante Neymar será operado

+ Sem Neymar, PSG tem brilho de Di María e avança à semifinal da Copa da França

Na rodada passada, na vitória por 5 a 2 sobre o Sevilla fora de casa, ele marcou três vezes. O ótimo momento de Griezmann justificou os pedidos insistentes do técnico Simeone à diretoria para não negociar seu principal jogador. O francês chegou a estar na mira de outros clubes europeus nessa última janela de transferências. O Barcelona seria um dos interessados.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Griezmann, hoje com 26 anos, tem contrato com o Atlético de Madrid até junho de 2022, com multa rescisória estipulada em 100 milhões de euros (R$ 395 milhões). O time madrilenho o contratou em 2014 por 30 milhões de euros (R$ 118 milhões), junto à Real Sociedad, clube que o revelou.

Com os quatro gols nesta quarta-feira, Griezmann subiu para o quarto lugar na artilharia do Espanhol. O atacante do Atlético de Madrid balançou as redes por 15 vezes ao longo da competição. Ele ainda está atrás de Messi (22) e Luis Suárez (20), ambos do Barcelona, e de Iago Aspas (16), do Celta.

A tarde inspirada do francês ajudou o time de Madrid encurtar a distância para o líder Barcelona na tabela de classificação do Espanhol. O Atlético está em segundo lugar, com 61 pontos, a quatro da equipe de Messi. O Leganés é o 14º, com 30.

O Barcelona pode voltar a abrir distância nesta quinta-feira, quando visitará o Las Palmas, que está na zona de rebaixamento, no complemento da 26ª rodada da competição.

Também nesta quarta-feira, o Eibar derrotou o Villarreal por 1 a 0, em casa, graças a um gol de Kike. O resultado aproximou o time anfitrião de uma vaga na Liga Europa. O Eibar subiu para a sétima colocação, com 38 pontos, a três de distância justamente do Villarreal, que caiu para o sexto lugar, com 41 pontos.