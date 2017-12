Griezmann marca e Atlético de Madrid sai na frente do Las Palmas na Copa do Rei

O Atlético de Madrid começou 2017 vencendo. Nesta terça-feira, a equipe foi às Ilhas Canárias para enfrentar o Las Palmas e ganhou por 2 a 0, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Rei. A volta vai acontecer na terça-feira que vem, no Vicente Calderón.

Koke arriscou um chute cruzado de meia distância e abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. No começo da segunda etapa, o francês Griezmann, finalista do prêmio de melhor do ano da Fifa, anotou o segundo. A jogada foi bonita, com cruzamento da direita e Gameiro aparecendo no segundo pau para, de cabeça, ajeitar para o francês fazer, também de cabeça.

Também nesta terça-feira, o Deportivo La Coruña recebeu o Alavés e conseguiu buscar o empate em 2 a 2 com um gol aos 48 minutos do segundo tempo. Mais cedo, o Valencia havia perdido por 4 a 1 do Celta em casa e o Eibar vencera o Osasuna por 3 a 0, também na casa do rival.

Na quarta, a Copa do Rei continua com mais três jogos. O Villarreal visita a Real Sociedad às 16h de Brasília e o Real Madrid recebe o Sevilla às 18h15. Na quinta, o Barcelona joga contra o Athletic Bilbao fora de casa.